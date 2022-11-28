مأساة طفل عراقي دخل للعلاج في أحد المستشفيات ليخرج مصابا بالإيدز

2022/11/28 | 22:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الطفل زكريا شامل (4 أعوام) مستشفى ابن سينا بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق ليتعالج، فخرج مصابا بالإيدز، فكيف وصل المرض إليه؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

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