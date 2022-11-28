في بغداد.. مقتل شخص والنجدة تعتقل القاتل

2022/11/28 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص باطلاق نار، مشيراً الى أن شرطة النجدة اعتقلت القاتل.

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