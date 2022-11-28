شاهد بالفيديو.. رأي الشارع العراقي بعد إعلان رئيس الوزراء استرداد جزء من أموال الأمانات الضريبية

2022/11/28 | 23:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h05uCza7Cbg

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