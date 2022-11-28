مسكنات ألم الأطفال المستوردة في طريقها للصيدليات الكندية

2022/11/28 | 23:33 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة الفيدرالي Jean-Yves Duclos، إن المليون عبوة المعلن عنها سابقا من مسكنات ألم الأطفال المستوردة بدأت في الوصول إلى أرفف الصيدليات، في حين طلبت 500 ألف عبوة إضافية، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.قال Duclos في مؤتمر صحفي إن شحنة منفصلة من مسكنات ألم الأطفال من أستراليا تتجه إلى […]

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