ائتلاف إدارة الدولة يعلن مخرجات اجتماعه

2022/11/28 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تضمن اجتماع ائتلاف ادارة الدولة المنعقد اليوم الاثنين، 3 محاور رئيسية تمثلت برفض خرق السيادة العراقية من الجهات الخارجية فضلا عن استكمال الكابينة الوزارية وتسمية وزراء الاسكان والبيئة، بالاضافة الى مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عقد اليوم الاثنين ٢٨-١١-٢٠٢٢ اجتماعه الاعتيادي لبحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية في مكتب السيد بافل طالباني بحضور السيد رئيس الوزراء و السيد رئيس مجلس النواب".

وكشف الائتلاف عن "حوارات واجتماعات رفيعة المستوى لمنع خرق السيادة العراقية من اي جهة خارجية ، مؤكداً على عمل العراق الجاد لمنع استعمال اراضيه منطلقا لزعزعة امن دول الجوار.

وقرر الاجتماع استكمال الكابينة الوزارية وتسمية وزيري البيئة والاسكان والاعمار".

واستمع الائتلاف الى "تقرير شامل عن قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب فيما جرى بحث تفاصيل القانون من الناحيتين السياسية والفنية".

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