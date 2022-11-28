العامري والسامرائي يتفقان على دعم الحكومة في ملفين

2022/11/28 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ناقش رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي اليوم الاثنين، دعم الحكومة في تنفيذ برامجها وعلى رأسها ملفات الفساد والخدمات.

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأثنين رئيس تحالف "عزم" مثنى السامرائي".

واضاف البيان ان "اللقاء حضره أعضاء المكتبين السياسيين لكل من منظمة “بدر “ وتحالف “عزم”".

وبحسب البيان فأن "اللقاء بحث أهمية التعاون بين القوى الوطنية من أجل دعم الحكومة على كافة الأصعدة وبالأخص تنفيذ أولوياتها في مكافحة الفساد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

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