شاهد بالفيديو.. نحاول أن نرسم صورة جيدة عن الآخرين.. ونترك السلبي لراحتنا وراحة الآخرين.. #shorts

2022/11/28 | 23:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VDeK790mjWY

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