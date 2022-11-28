تسديدة كاسيميرو تهدي البرازيل بطاقة التأهل لدور الـ 16

2022/11/28 | 23:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب البرازيلي على نظيره السويسري بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد 974، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

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