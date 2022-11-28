بالمنحة الأكبر.. سفير واشنطن يوضح قيمة المساعدات الأميركية للأردن

2022/11/28 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب نهاية عام 2022 وانتهاء عمر اتفاقية المنح الأميركية الموقعة عام 2018، تقدم واشنطن مبلغ 845.1 مليون دولار لدعم الموازنة الأردنية كجزء من مساعداتها السنوية لخفض العجز المالي ودعم قطاعات التعليم والصحة وتعزيز الأمن المائي .

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