الحرس الثوري يُعلن مقتل احد عناصره بهجوم مسلح وسط ايران

2022/11/28 | 23:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل أحد عناصره، إثر هجوم مسلح في محافظة اصفهان.وذكر الحرس الثوري، في بيان له أوردته وكالة “إيرنا” الإيرانية وتابعه / المركز الخبري الوطني/أن” المنتسب […]

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