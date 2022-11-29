اخطاء إدارية في حكومة الكاظمي تنهي مستقبل عقود النقل.. نداء عاجل إلى السوداني

2022/11/29 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

خاطب أصحاب عقود وزارة النقل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النقل رزاق محيبس، بشأن تثبيتهم على الملاك الدائم وضياع حقهم بسبب "تضارب القرارات"، بين الحكومة السابقة وسوء تنفيذ القرار من قبل وزير النقل السابق والتضارب مع وزارة المالية.

وجاء في رسالة عقود النقل التي وردت لـ(بغداد اليوم)، أنه "تم تعيينا وفق امر التعيين الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء 17266/11/6 سنة 2019، استثناءً من الضوابط والتعليمات".

وأضافت الرسالة: "الا ان وزارة النقل لم تعمل وفق الكتاب اعلاه واصدرت امرا وزاريا بتحويلنا الى عقود 315، وبعد صدور اعمام التثبيت، لم تعترف وزارة المالية بهذه العقود كونها غير قانونية ومخالفة لقراري مجلس الوزراء 315 و337، كون هذا القرار خاص بتحويل الاجور اليومية الى عقود لتكييف وضعهم القانوني".

وأضافوا: "اليوم نتفاجئ بقرار مجلس الوزراء باستبعادنا من التثبيت حيث تم التعاقد معنا بعد تاريخ 2/10/2019 ولدينا خدمة اكثر من سنتين وتوفر التخصيص المالي"، مخاطبين السوداني باقول: "لقد طالب سيادتكم بحقنا بالتثبيت في الدورات النيابية السابقة".

وتابع اصحاب العقود في رسالتهم بالقول: "هل تعلم يارئيس الوزراء ان بعض الموظفين بالعقد المذكور اعلاه اكثر من سنتين ونصف يمارسون عملهم بدون اي راتب شهري، وأن اغلبهم مهندسون، وحصلوا على دورات في مختلف المجالات".

وأكدوا: "نحن غير مسؤولين عن قرارات الحكومات السابقة ولا "عبيد"، مبينين أن "هناك بعض الوزارات قامت بالتثبيت على الملاك بعد التاريخ المذكور اعلاه وهذا يعتبر مخالفة قانونية او يعتبر على (ناس وناس) بسبب العلاقات"، بحسب تعبيرهم.

وخاطبوا وزير النقل رزاق محيبس بالقول: "معالي وزير النقل المحترم مبارك تسنمك منصبك، نتمنى منك ان تلتفت لهذه الشريحة هذا حق وليس "استجداء"".

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