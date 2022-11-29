البرتغال تتجاوز الاوروغواي بهدفين في كأس العالم

2022/11/29 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

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قاد برونو فيرنانديز المنتخب البرتغالي لتحقيق الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة الأوروجواي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية، لنهائيات مونديال قطر 2022، في استاد لوسيل.وسجل برونو فيرنانديز هدفي البرتغال في المباراة في الدقائق 54 و(90+3).وبهذا الانتصار رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أوروجواي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

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