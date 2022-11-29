نائب يوضح مصير الأموال المستعادة من سرقة القرن

2022/11/29 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أوضح عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، مصير الاموال المستعادة من سرقة القرن.

وقال الزيادي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الاموال التي تمت استعادتها واعلن عنها رئيس الوزراء يوم أمس تابعة للشركات العاملة في العراق والتي اودعت هذه الاموال لدى الحكومة".

وأضاف ان "ليس من حق وزارة المالية اوخزينة الدولة التصرف بهذه الأموال كونها غير تابعة للدولة".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحافي، في وقت سابق، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، لافتا الى أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار".

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