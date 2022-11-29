2022/11/29 | 00:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DHmKtsQQtvs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. أكاديمون ومثقفون يطالبون رئيس الوزراء بإيجاد حلول لمشكلاتهم المؤجلة منذ سنوات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. أكاديمون ومثقفون يطالبون رئيس الوزراء بإيجاد حلول لمشكلاتهم المؤجلة منذ سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).