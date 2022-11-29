عقود وزارة النقل يرفضون استبعادهم من التثبيت ويطالبون الوزير بالتدخل

2022/11/29 | 00:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناشد مجموعة من عقود وزارة النقل، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بشأن استبعادهم من التثبيت.وذكر بيان للمجموعة، وتلقته ايرث نيوز، انه “تم تعيينا وفق الامر تعيين الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء ١٧٢٦٦/١١/٦ سنه ٢٠١٩ استثناء من الضوابط والتعليمات، الا ان وزارة النقل لم تعمل وفق الكتاب اعلاه واصدرت امر وزاري […]

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