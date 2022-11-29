2022/11/29 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ملفات أمنية واقتصادية تتصدر مباحثات السوداني في طهران طهران – بغداد – عبد الحسين غزال رحّبت طهران الاثنين بقرار الحكومة العراقية إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي وحيث يتمركز معارضون أكراد إيرانيون. واستنكرت إيران بشكل خاص الهجمات التي تتهم مجموعات قادمة العراق بشنّها على أراضيها وتنفي الأحزاب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترحّب بقرار العراق إرسال قوات إلى الحدود لمنع التسلل الكردي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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