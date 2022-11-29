إيران‭ ‬ترحّب‭ ‬بقرار‭ ‬العراق‭ ‬إرسال‭ ‬قوات إلى‭ ‬الحدود‭ ‬لمنع‭ ‬التسلل‭ ‬الكردي

2022/11/29 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملفات‭ ‬أمنية‭ ‬واقتصادية‭ ‬تتصدر‭ ‬مباحثات‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬طهران طهران‭ – ‬بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ رحّبت‭ ‬طهران‭ ‬الاثنين‭ ‬بقرار‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يتمتّع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬وحيث‭ ‬يتمركز‭ ‬معارضون‭ ‬أكراد‭ ‬إيرانيون‭.‬ واستنكرت‭ ‬إيران‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬مجموعات‭ ‬قادمة‭ ‬العراق‭ ‬بشنّها‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬وتنفي‭ ‬الأحزاب‭ […]

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