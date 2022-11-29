حدودنا‭ ‬وحدودهم

2022/11/29 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬أحد‭ ‬يدري‭ ‬لماذا‭ ‬يتحوّل‭ ‬الجندي‭ ‬العراقي‭ ‬الى‭ ‬حارس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجور‭ ‬لدى‭ ‬إيران‭ ‬لكي‭ ‬يحمي‭ ‬حدودها‭ ‬من‭ ‬تسلل‭ ‬كردي‭ ‬معارض‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬العراقي‭ ‬بحسب‭ ‬رواية‭ ‬رسمية‭ ‬إيرانية‭ ‬ظهرت‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكردية‭ ‬داخل‭ ‬ايران‭ ‬اثر‭ ‬مقتل‭ ‬شابة‭ ‬ورفضاً‭ ‬لفرض‭ […]

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