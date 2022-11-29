2022/11/29 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لا أحد يدري لماذا يتحوّل الجندي العراقي الى حارس من دون أجور لدى إيران لكي يحمي حدودها من تسلل كردي معارض ينطلق من مناطق في الإقليم الكردي العراقي بحسب رواية رسمية إيرانية ظهرت بقوة في الأسابيع القليلة الاخيرة بعد اندلاع الاحتجاجات غير المسبوقة في المدن الكردية داخل ايران اثر مقتل شابة ورفضاً لفرض […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدودنا وحدودهم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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