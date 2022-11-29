التحقيقات المصرية مع 11 طياراً إسرائيلياً تشكك في رواية نفاد وقود طائراتهم

2022/11/29 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​لا‭ ‬يزال‭ ‬الغموض‭ ‬يكتنف‭ ‬هبوط‭ ‬11‭ ‬طيار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مطارات‭ ‬سيناء‭ ‬بدعوى‭ ‬نفاد‭ ‬وقود‭ ‬طائراتهم،‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬تحقيقات‭ ‬أجريت‭ ‬مع‭ ‬الطيارين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الحجج‭ ‬التي‭ ‬ساقها‭ ‬الطيارون‭ ‬تثير‭ ‬الشبهات‭ ‬فكيف‭ ‬ينفد‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬واحد؟‭ ‬ولماذا‭ ‬رفض‭ ‬الطيارون‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ […]

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