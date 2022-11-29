المالية النيابية توضح بشأن الحسابات الختامية

2022/11/29 | 00:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”موضوع الحسابات الختامية لايتعلق بقانون الموازنة، انما هي حسابات نهاية كل سنة مالية”.واضاف “كان من المفترض ان ترسل الحسابات الختامية الى اللجنة المالية لدراستها والمصادقة عليها”.واشار كوجر، الى ان “مجلس النواب لا يطالب بها انما ترسل اليه لاتمام المصادقة عليها”.يشار إلى ان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اوضح بشأن تقديم الحسابات الختامية للحكومة الحالية، ان هناك عاملين اساسيين ساهما في تعثر اقرار الحسابات الختامية بشكل منتظم منذ 10 سنوات.وبين صالح في وقت سابق، إن تقديم الحكومة الحالية للحسابات الختامية يتطلب تقديم حسابات ختامية تمتد من العام 2015-2020، اخذين بالاعتبار ان العام 2020 لا توجد موازنة عامة ما يقتضي تقديم مشروع قانون يسمى موازنة واقع حال وهي تعبير قانوني عن حساب ختامي وميزانية في آن واحد لكون الإيرادات والنفقات أمست متحققة.

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