وزارة التجارة: فرق مشتركة تراقب الأسواق لرصد مفردات البطاقة التموينية المهربة

2022/11/29 | 00:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مسؤول في وزارة التجارة، الاثنين، إن فرقاً مشتركة تراقب الأسواق “على مدار الساعة لضبط المواد الغذائية المهرّبة، المخصصة للبطاقة التموينية.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية في الوزارة، محمد حنون في بيان إن “400 كيساً من الطحين المحلي المخصص للبطاقة التموينية ضُبط في محافظة الأنبار، وأحيل الموضوع للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وأضاف أن “الفرق الرقابية المشتركة لدائرة الرقابة التجارية والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية يعملان على مدار الساعة لمتابعة الاسواق التجارية وضبط المخالفات والمواد الغذائية المخصصة لصالح البطاقة التموينية التي يحتكرها أصحاب النفوس الضعيفة دون تسليمها الى المواطنين”.

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