2022/11/29 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، لويس روفائيل ساكو، يؤكد في بيان وجود تجاوزات على المسيحيين العراقيين وإقصاء متعمّد لهم، مشيرا إلى أن عشرين عائلة مسيحية تغادر العراق كل شهر بسبب عدم الاستقرار وغياب تكافؤ الفرص وعدالة القانون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب وتداعيات تزايد هجرة المسيحيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسباب وتداعيات تزايد هجرة المسيحيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).