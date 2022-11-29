"سجل أحد أجمل أهداف المونديال".. إشادات بمهاجم الكاميرون فينسنت أبوبكر

2022/11/29 | 01:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مغردون في موقع تويتر بفينسنت أبوبكر، مهاجم الكاميرون، بعد مستواه العالي، في مواجهة منتخب بلاده وصربيا، ظهر يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات مونديال قطر.

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