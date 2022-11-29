الشرطة المغربية تحقق مع سائح فرنسي للاشتباه بقتله ولديه

2022/11/29 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المغربية، الاثنين، أنها فتحت تحقيقا بعد محاولة سائح فرنسي الانتحار، حيث يشتبه بأنه قتل ولديه في فندق في مراكش.

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