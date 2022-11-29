ثنائية فيرنانديز تُسقط الأوروغواي وتؤهل البرتغال لثمن نهائي المونديال

2022/11/29 | 02:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد برونو فرنانديز، المنتخب البرتغالي لتحقيق الانتصار بنتيجة (2-0)، على أوروجواي، مساء اليوم الإثنين.وتواجه المنتخبان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022، على ستاد لوسيل.وسجل فرنانديز هدفي البرتغال في المباراة، في الدقيقتين 54 و93.وبهذا الانتصار رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد […]

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