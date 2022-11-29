مدرب أمريكا يعتذر للجماهير الإيرانية عن حذف شعار العلم

2022/11/29 | 03:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر غريغ برهالتر، مدرب منتخب أمريكا، يوم الاثنين، عن الانزعاج الذي أصاب الجماهير الإيرانية، بعد أن غير اتحاد كرة القدم الأمريكي، في منشور بحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، العلم الإيراني لإظهار دعمه للمتظاهرين في إيران.

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