منح بايدن حصانة قانونية لمحمد بن سلمان.. بين القانون والسياسة

2022/11/29 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يعني قرار الإدارة الأميركية منح حصانة سيادية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في دعوى قضائية مرفوعة ضده في محكمة فيدرالية أميركية بموضوع مقتل، جمال خاشقجي؟

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