إيران ترد على إعلان العراق عن نشر قوات على الحدود المشتركة

2022/11/29 | 05:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، إن بلاده "ترحب" بإعلان العراق عن اتخاذ قرارات لتأمين الحدود، وأضاف كنعاني: "إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لتقدیم المساعدة لها".

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