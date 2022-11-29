شخص يحمل علم قوس قزح يقتحم ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي في مونديال قطر

2022/11/29 | 06:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت المباراة التي جمعت ما بين البرتغال والأوروغواي في ملعب استاد لوسيل في قطر، يوم الاثنين، في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لكأس العالم 2022، لفترة وجيزة بسبب اقتحام شخص حمل علم قوس قزح ملعب مباراة.

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