اشترت قبعته بـ100 ألف دولار.. شاهد كيف فاجأت نيكول كيدمان صديقها أمام الجمهور

2022/11/29 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت الممثلة نيكول كيدمان الجمهور بظهور مفاجىء خلال عرض مسرحية “The Music Man” للنجم هيو جاكمان، على مسرح برودواي بنيويورك، وعرضت كيدمان خلال المسرحية مبلغ 100 ألف دولار مقابل القبعة التي يرتديها صديقها منذ 30 عامًا، هيو جاكمان.

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