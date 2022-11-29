من مصر ولبنان.. صحيفة:

2022/11/29 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول لقاءين لمنتخب قطر بكأس العالم لكرة القدم، يحتشد بالمدرجات قرابة 1500 مشجع يرتدون زيا موحدا باللون العنابي للدولة الخليجية التي تستضيف المونديال.

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