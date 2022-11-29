السوداني يتوجه إلى طهران في زيارة رسمية

2022/11/29 | 09:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إلى طهران في زيارة رسمية.

وذكر مكتب السوداني في بيان مقتضب، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يشار إلى أن السوداني تلقى، السبت الماضي، دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة إيران.

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