ارتفاع اسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/11/29 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفع سعر مثقال الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، لأكثر من ثلاثة الاف عن سعر يوم امس.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر 364,200 دينار

فيما كانت الأسعار يوم أمس 360,850 دينار بفارق 3,350 دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات)

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