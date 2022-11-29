السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية

2022/11/29 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجهاً الى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وفي وقت سابق، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق.وقال بيان لمكتب السوداني الاعلامي، إن "السفير الإيراني نقل دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الى رئيس الوزراء لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينا أن "اللقاء شهد ايضا التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".واوضح أن "اللقاء تناول كذلك مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار، والتأكيد على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها"، وفق بيان المكتب الذي تلقته (بغداد اليوم).

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