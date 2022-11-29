كندا تستدعي السفير الروسي احتجاجاً على تغريدات مناهضة للمثليين

2022/11/29 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، يوم الاثنين، باستدعاء السفير الروسي في أوتاو، أوليغ ستيبانوف، للاحتجاج على تغريدات مناهضة لأفراد مجتمع الميم نشرتها سفارته واستهدفت إحداها وزيرة الرياضة الكندية باسكال سانت-أونغ التي تجاهر بمثليتها.

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