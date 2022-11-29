دحض أسطورة فوائد الطعام الساخن

2022/11/29 | 09:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الدكتورة ناتاليا مارتشينكو ، أخصائية الأمراض الباطنية وأمراض الكبد، أن من الأفضل أن تتوافق درجة حرارة الطعام الذي نأكله مع درجة حرارة الجسم.وتشير الأخصائية، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن هناك رأياً شائعا عن فائدة الطعام الساخن.ولكن في الواقع ليس هناك ضرورة لتناول الطعام الساخن دائما وبصورة منتظمة.وأفضل حل […]

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