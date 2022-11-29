العراق بالمرتبة 13 بين دول العالم الارخص في اسعار الوقود

2022/11/29 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني احتل العراق المرتبة الـ13 من بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود “البنزين” في شهر تشرين الثاني، حسب موقع global petrol prices.وقال الموقع في تقرير لشهر تشرين الثاني لعام 2022 […]

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