الجولة السابعة من ممتاز الكرة تنطلق اليوم بإقامة خمس مباريات

2022/11/29 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بإقامة خمس مباريات.

وستقام المباريات في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف ودهوك.

وتنطلق المباريات عند الساعة الثانية، حيث يواجه الكرخ نفط ميسان على ملعب كربلاء الدولي.

وفي ذات التوقيت سيلاقي الحدود نفط البصرة على ملعب المدينة الدولي، بينما يلاعب نوروز فريق القاسم على ملعب النجف الدولي.

وعند الساعة الرابعة و15 دقيقة، يستضيف دهوك فريق القوة الجوية على ملعب دهوك.

وفي ختام مباريات اليوم، يلاقي النفط فريق نفط الوسط على ملعب المدينة الدولي عند الساعة السادسة والنصف.

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