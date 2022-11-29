احداث تشرين الثاني.. السوداني يتوجه الى طهران في زيارة رسمية

2022/11/29 | 09:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 السوداني يتوجه الى طهران في زيارة رسمية الاثنين 28...

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السوداني يتوجه الى طهران في زيارة رسمية أولاً على المسلة.

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