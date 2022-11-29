ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية



ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية
2022/11/29 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في البورصة المحلية.

سعر البيع: 149.500 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 149.400 دينار لكل 100 دولار

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).



واصل القراءة على الاقتصاد نيوز