ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية

2022/11/29 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في البورصة المحلية.

سعر البيع: 149.500 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 149.400 دينار لكل 100 دولار

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