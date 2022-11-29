2022/11/29 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في البورصة المحلية.
سعر البيع: 149.500 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء: 149.400 دينار لكل 100 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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