2022/11/29 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفا في البورصة المحلية بغداد.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 149.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 149.400 دينار لكل 100 دولار.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، امس الاثنين، 149.450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 149.350 ديناراً لكل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في بورصة بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في بورصة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).