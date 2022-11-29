انطلاق عملية أمنية في منطقة گوگجلي بالموصل

2022/11/29 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

نفذت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية في منطقة گوگجلي شرقي الموصل.وذكر إعلام الحشد، أنه "انطلقت العملية مع ساعات الفجر الأولى لتفتيش منطقة سوق المواشي وعلوات المخضر والمخازن المحيطة وتدقيق الهويات والأوراق الثبوتية للأشخاص".واضاف أن "العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها ودرء المخاطر الأمنية ضمن قاطع المسؤولية"، وفقا لبيان الحشد الذي تلقته (بغداد اليوم).

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