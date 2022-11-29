2022/11/29 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، إنها ستشجع فريق بلادها خلال مباراته اليوم ضد ايران ضمن مباريات مونديال كاس العالم في قطر.

واضافت رومانوسكي في تغريدة بحسابها على تويتر تابعتها (بغداد اليوم) ان "مباراة كأس العالم كبيرة الليلة بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الإيراني، في الوقت الذي سأشجع انا ، سيلعب كل فريق من أجل شعبه وتطلعاتهم.



نشاهد الليلة كيف يمكن للرياضة أن تتجاوز السياسة وتوحد الناس حول شيء إيجابي وهو حب للعبة الجميلة قطر2022 ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة "مثيرة" للسفيرة الاميركية لدى بغداد بشأن مباراة بلادها ضد ايران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة "مثيرة" للسفيرة الاميركية لدى بغداد بشأن مباراة بلادها ضد ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).