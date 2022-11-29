2022/11/29 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها، وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).