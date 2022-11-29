الأسطول الأمريكي السابع: بيان الجيش الصيني حول إبعاد الطراد تشانسلورسفيل

2022/11/29 | 10:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث الأسطول الأمريكي السابع بيانه الأصلي، الثلاثاء، حول حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، ووصف الأسطول، البيان الصيني، حول دخل طراد الصواريخ الأمريكي الموجه "يو إس إس تشانسلورسفيل"، المياه الإقليمية الصينية بأنه "توصيف خاطئ".

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