الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أكثر من 300 شخص منذ بدء الاضطرابات

2022/11/29 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أكثر من 300 شخص في إيران، منذ اندلعت

الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في 16

سبتمبر، بينما كانت محتجزة لدى شرطة

الأخلاق، وفق ما أعلن عميد في الحرس

الثوري، الثلاثاء.

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس

ا

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