السفيرة الأمريكية في العراق تعلق على مباراة إيران

2022/11/29 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت، ألينا رومانوسكي، سفيرة الولايات

المتحدة الأمريكية في العراق،

الثلاثاء، تعليقاً على مباراة منتخب

أمريكا مع نظيره الإيراني الثلاثاء في

مونديال قطر، أننا نشاهد الليلة كيف

يمكن للرياضة أن تتجاوز الس

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