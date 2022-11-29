علاوي يكتب :العراق متجه نحو الانهيار ..مقترحات نطرحها لإنقاذ العراق من هذا الانهيار الحتمي

2022/11/29 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي

اكثر الناس يتصورون ان النظام الرئاسي

او شبه الرئاسي هو نقيض النظام

البرلماني ، هذا ليس بصحيح الذي نقصده

من النظام الرئاسي او شبه الرئاسي هو

اختيار الشخص بالمركز التنفيذي الأول

كرئيس

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