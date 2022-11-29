الداخلية تصدر أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا وتوجه رسالة

2022/11/29 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا وتوجه رسالة.

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