الإطاحة بتسعة تجار مخدرات في ثلاث محافظات – عاجل

2022/11/29 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بتسعة تجار مخدرات في ثلاث محافظات.

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