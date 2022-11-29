2022/11/29 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بتسعة تجار مخدرات في ثلاث محافظات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بتسعة تجار مخدرات في ثلاث محافظات – عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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