 المركزي الأوروبي يحذر: التضخم في منطقة اليورو سيرتفع بأكثر من المتوقع حالياً

2022/11/29 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت كرستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد وإنه ربما يرتفع بأكثر من المتوقع حاليا، ملمحة إلى سلسلة من زيادات معدلات الفائدة في المستقبل.

وأضافت خلال جلسة للبرلمان الأوروبي "لا نرى الاتجاه الذي سيقودني إلى الاعتقاد بأننا وصلنا إلى ذروة التضخم وأنه سينخفض قريبا".

وقالت إن خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي ما زالوا يرون مخاطر "صعودية" واضحة، في إشارة لاحتمالات أن تأتي قراءات التضخم أعلى من المتوقع.

وأشارت إلى أنها تعتقد بوجود اتجاه لزيادة معدلات الفائدة.

وقالت "من الواضح أنه يتعين علينا الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة...



وعلى الرغم من أنني لا أريد الحديث كثيرا عن المستقبل، فأنا أعتقد بأننا سنتجه نحو (زيادة معدلات الفائدة)".

وأبقت لاغارد خياراتها مفتوحة بشأن مقدار الزيادات المستقبلية لمعدلات الفائدة وعددها، قائلة إن ذلك سيتوقف على عدد من المتغيرات.

وأضافت في جلسة للبرلمان الأوروبي "المدى الذي نحتاج للذهاب إليه وسرعة ذلك سيعتمدان على مستجدات نظرتنا المستقبلية ومدى استمرار الصدمات ورد فعل الأجور وتوقعات التضخم وتقديراتنا للتحول في موقف سياستنا (النقدية)".

وتدور تكهنات بين المستثمرين بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيرفع معدلات الفائدة بواقع 50 أم 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل وبشأن المستوى الذي ستبلغ عنده تكلفة الإقراض ذروتها.

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